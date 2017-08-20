副主席 吳僅任命曾永權 郝龍斌

國民黨主席吳敦義今天在第20屆第一次全代會發表就職演說，並同步公布副手人選。雖然之前傳出包括前副主席黃敏惠與前海基會董事長林中森等人，但最後都未獲任命，僅確認第一副主席曾永權兼秘書長與前台北市長郝龍斌兩人。

(中時)