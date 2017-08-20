MLB》沙胖復出技壓賽爾 洋基驚險勝紅襪

沙胖傷癒復出威風八面，繳優質先發率洋基撂倒紅襪。(美聯社)

洋基和紅襪昨「基襪大戰」首戰互飆打擊火力，由紅襪技高一籌勝出，今(20日)兩隊再度交鋒，則由「沙胖」沙巴西亞(C.C.Sabathia)和賽爾(Chris Sale)上演前後期強力左投大對決，最後傷癒復出的沙胖繳6局失2分好投，硬是比下挨2轟的賽爾，帶領洋基4比3驚險勝出。

沙胖先前因右膝傷勢，進到10天傷兵名單，他當時心情沮喪，一度萌生退意；不過此役他沒讓小老弟賽爾專美於前，繳6局被打4安、失2分的優質先發，復出首戰表現精采。反觀賽爾則遭狙擊，連同奧斯汀(Tyler Austin)和C.弗雷塞(Clint Frazier)的全壘打，投7局挨7安、失掉4分。

隨後洋基雖被追到1分差，不過羅伯生(David Robertson)和貝騰塞斯(Dellin Betances)「雙保險」出擊，驚險守住勝果。洋基贏球，與紅襪勝場差回到4場，也讓沙胖睽違3個球季後，再度投出單季10勝成績，賽爾則吞第4敗。

但洋基歡喜慶祝勝利，當家強打「法官」賈吉(Aaron Judge)的狀況卻令人擔心。他此役4打數盡墨，還單場領到3張老K，連續36場被三振，打破1971年蒙特婁博覽會投手史東曼(Bill Stoneman)所創紀錄，也追平前球星鄧恩(Adam Dunn)2011到2012年所創跨季連續被三振紀錄。

(中時電子報)