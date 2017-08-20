吳敦義宣誓就職 前主席馬連吳朱洪全到場

國民黨第二十屆第一次全國代表大會20日在台中舉行，黨主席吳敦義宣誓就職，並向現場黨代表揮手致意。（鄧博仁攝）

國民黨第二十屆第一次全國代表大會20日在台中舉行，黨主席吳敦義宣誓就職，並向現場黨代表揮手致意。（鄧博仁攝）

國民黨第二十屆第一次全國代表大會上午在台中舉行，黨主席吳敦義率領第二十屆黨代表宣誓就職，國民黨大老許水德也送上當選證書給吳敦義。（鄧博仁攝）

國民黨第二十屆第一次全國代表大會20日在台中舉行，黨主席吳敦義宣誓就職，宣誓時，影子投影在國父在孫中山的遺像上。（鄧博仁攝）

國民黨主席吳敦義（右）20日在第20屆第一次全代會發表就職演說，並同步公布副手人選。僅確認第一副主席曾永權（左）兼秘書長與前台北市長郝龍斌兩人。（鄧博仁攝）

會中前後任主席洪秀柱與吳敦義，隔著吳伯雄同坐一排。（黃國峰攝）

國民黨第二十屆第一次全國代表大會，今日在台中舉行，國民黨前主席洪秀柱出席，受到支持黨員要求合照。（黃國峰攝）

中國國民黨主席吳敦義今（20）日宣誓就職，同時舉行第20屆第一次全國代表大會，這次共有新任黨代表、中央委員、中常委、黨籍立委等2000多人出席全代會，展現團結氣勢。

於台中世界貿易中心第二展覽館舉行的第20屆第一次全代會，多位前後任主席參與此盛會。前國民黨主席連戰、吳伯雄一同步入會場，隨後前主席朱立倫、洪秀柱抵達，吳敦義則是到門口等候前主席馬英九，陪同馬英九進入會場。

由於國民黨9月9日將舉行中央委員選舉，許多中央委員候選人都在全代會場外發放文宣品，爭取支持。

(中時)