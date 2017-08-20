世大運》棒球項目安檢嚴格 霹靂小組維安

世大運棒球項目，在天母棒球場也有霹靂小組進行維安，維護球迷安全。(周鎮宇攝)

世大運今各項目陸續展開，棒球項目在天母棒球進行，現場也進行嚴格安檢。(周鎮宇攝)

台北世大運棒球賽事，今正式於天母棒球場與新莊棒球場開打，中華隊被安排今早上11點在天母棒球場迎戰法國，一早就湧進大批民眾，主辦單位也高規格安檢，並安排霹靂小組進行維安，保障民眾安全。

世大運今各項目陸續開打，天母棒球場一早也開始進行棒球項目賽事，11點進行的中華隊與法國賽事，約賽前一小時就開放入場，進場觀眾都要接受重重安檢，並有禁止攜帶違禁品。

另外為了保障球迷安全，現場也安排多位霹靂小組成員，維護球場安全，讓這次世大運棒球項目，能夠順利舉行。

(中時電子報)