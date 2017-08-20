遭綁金門民代陳天成 劫後餘生哽咽談毒打
遭綁架勒索5000萬元的金門金城鎮代會主席陳天成，劫後餘生今（20）日上午首次露面，他在家人的陪同下赴金城分局，感謝警方連日來辦案的辛勞。談起被5名嫌犯棍如雨下凌虐，臨走前還要再補上一腳的過程，不禁激動低頭哽咽。
頭、臉和小腿貼著紗布，眼睛和嘴巴有些浮腫，走路還要人攙扶的陳天成，今天上午9時在10餘位家人的陪伴下，專程前往金城分局感謝警方不眠不休的辦案，幫他找回被洗劫的土銀50萬元支票1張、216筆土地所有權狀、銀行提款卡、印章等財物。
陳天成說，他脫險後至今，全身依然腫痛，吃、喝會想吐，睡也睡不安穩，感覺都很不舒服，對有「幸福島」之譽的金門，竟然也會發生這種事，唏噓不已。
陳天成說，前天一早他剛到庵前「唐牧馬侯祠」拜拜，接到電話說要找他泡茶，隨後對方就來到他在伯玉路上的服務處，開口就問「啊！錢呢？」他看一群人來意不善，就說「如果你們有缺欠，我可以去領幾10萬元幫忙」但對方卻要800萬元，用毛巾堵塞他的嘴巴，還用膠帶纏住，並用紙袋蒙頭後，分持甩棍、BB槍一陣亂打，勒索金額也加到1000萬元。
隨後，來人又連打帶踹將他踢上車，載往后湖一處空屋繼續凌虐，並再加碼到5000萬元。後來將手、腳都被手銬銬住的他，直接丟包在庭院曬太陽，說要讓他自生自滅，臨走時還聽到有人說：「等一下，乎我再給他踢一下」又被用力補了一腳。
陳天成說，被打的過程中對方的棍子像「下雨」一樣，BB槍不斷打在臉上，連牙齦都痛得要死，躺在地上只要翻身手、腳動一下，或被押走不動，對方就一陣亂打，感覺現場棍子有4、5支，打了幾百下之多。
目前本案已查獲2名嫌犯到案，1名嫌犯在昨天警方圍捕過程中舉槍自盡，另有2名共犯在逃，警方已通報航警及移民署，嚴防涉案共犯潛逃對岸或台灣。陳天成表示，做錯事自有法律制裁，不希望看到嫌犯做出這樣的事。
正準備參選國民黨中央委員的陳天成，選擇先在家好好休息，但傷勢好轉後，該跑的行程還是會跑，目前已由大兒子代他赴台辦理黨內登記手續。
連日來，包括吳敦義辦公室和多位中常委，陸續打電話慰問關懷，黨內同志也表示在他健康恢復後，會組團跨海探視。家屬表示，他的2支手機都被嫌犯帶走，至今下落不明，親友都是打市內電話來，「從來沒接過這麼多電話」
陳天成每天都會到城區廟宇燒香拜拜，目前因傷也只能暫停。他表示，平常他的大兒子早上不會去服務處，當天11時許卻去了，看到地上血跡，又一直聯絡不上他，警覺出事趕緊報警，應該是神明庇佑才能度過難關。
(中時)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範