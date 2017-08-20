戒菸求助門診還是靠意志力？前者成功率高4倍
往返台灣、大陸工作的陳姓牙醫抽菸史有20多年，每天抽菸2包，前後戒菸3次都失敗，尋求專業戒菸治療與諮商，只花1個半月成功甩掉菸癮，半年來均未復抽，「比靠意志力，成功率高多了。」
世界衛生組織指出，目前全球每年因菸害而死亡人數高達700萬人，如不積極採取防制措施，2030年前，每年將有超過800萬人死於菸害。
「2013年國人戒菸認知與行為調查」發現，求助戒菸門診民眾平均1.3個月戒菸成功，相較於使用其他方式平均戒菸成功時間3.8個月，足足快2倍。
醫師指出，靠意志力成功率僅約5到10％，但借助門診可達20至40％，門診成功率比單靠意志力高4倍，經過分析、診斷，平均都有30％至40％的成功率；衛生局呼籲，吸菸族就近接受社區藥局、診所的戒菸服務。
(中時)
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