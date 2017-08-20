國民黨全代會 挺洪群眾場外抗議

國民黨全代會今天在台中世貿中心舉行，由於適逢中央委員選舉，國民黨代表紛紛在場拉票，還有人打扮成鋼鐵人拜票。部分挺洪人士也到場外聲援，退役中將吳斯懷高喊，「我是台灣人，更是中國人」，也有人帶動大喊口號「中國國民黨加油，台灣國民黨滾蛋。」

該群眾群聚在國民黨重要人士進出口，有黨內要角經過便會喊口號，國民黨榮譽主席連戰經過時，該團體大喊加油，前主席洪秀柱經過時也熱情吶喊「柱柱姊加油」，不過前立法院長王金平以及藍委廖國棟經過時，該群眾卻痛罵要他們「下台」，氣氛尷尬。

國民黨歷任主席馬英九、連戰、吳伯雄、朱立倫、洪秀柱今天都特地出席，展現國民黨團結的氣勢，不過馬英九在聽完吳敦義發表演說後，趁休息時間先行離開。

(中時)