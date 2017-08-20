位處歐洲門口 摩洛哥恐成IS最新恐攻基地

西歐和北非地圖。(圖取自Google地圖)

在巴塞隆納發生恐怖攻擊後，西班牙警方現正追查一摩洛哥人為主的集團，現在情報單位擔心因恐怖組織伊斯蘭國(IS)在敘利亞和伊拉克節節敗退，其北非戰士紛紛潛逃回國，使得北非逐漸成為IS在歐洲發動報復行動的潛在基地。

本週五恐怖分子開車衝撞巴塞隆納觀光客眾多的蘭布拉大道，導致13人死亡、120人受傷，幾小時後5名繫假炸彈腰帶的攻擊者開車衝撞坎布里斯(Cambrils)的行人，導致1人死亡、6人受傷。目前警方正追緝22歲的摩洛哥人Younes Abouyaaqoub，警方認為他涉嫌巴塞隆納的事件。

在IS在中東節節敗退之際，將近1,000名聖戰士傳出已潛逃回摩洛哥和突尼西亞，其中約300人傳已回到摩洛哥。前IS的外部行動單位成員說，這些聖戰士過去多半為了逃離在歐洲小罪不斷、地位低下的生活才加入IS。

這名前IS成員表示，他曾指導6名曾在法國生活的摩洛哥人，他也曾和其他來自北非、在家鄉就已經激進化的成員合作過。他說來自法國的成員對他們在法國生活很不滿，其中一人以前販毒、另一人是竊賊，他們認定自己不備法國接受，因此藉由IS尋找生活目標。

在IS的全盛時期，將近1,600名摩洛哥人到伊拉克和敘利亞加入IS，使得他們成為人數最多的IS外籍戰士之一，加入後大約1半的人已經戰死。現在IS在中東的領土越縮越小、這些聖戰士可能會滿懷不滿的回到出生國家，利用鄰近的西班牙發動攻擊或是進一步滲透歐洲大陸。

突尼西亞則是IS另一個主要外籍戰士的來源，將近有1,800名突尼西亞男性和男孩加入，許多在2014年被派到敘利亞艾因阿拉伯(Kobani)、或在今年夏天被派到摩蘇爾(Mosul)擔任自殺炸彈客。

有些摩洛哥人發現IS殘酷的本質後，經由土耳其邊境逃回家，近30人因此遭到土耳其政府拘捕。多數摩洛哥戰士被派往敘利亞北部戰鬥，上千名IS外籍戰士在此戰死。前IS成員說被派往當地的幾百名戰士中幾乎全部死亡，IS曾派100多名土耳其戰士對戰庫德族士兵，但只有3人活著回來。許多看到這慘狀的摩洛哥人因此逃離，只剩下少數堅信IS的志願者。

摩洛哥政府已逮捕90幾名從伊拉克和敘利亞逃回來的IS戰士，但幾十名已成功潛逃回摩洛哥，前IS成員說這些人多半用假利比亞護照、逃到土耳其。摩洛哥表示已經破壞的幾起欲在卡薩布蘭卡(Casablanca)和首都拉巴特(Rabat)發動的大規模恐攻，但阻止其國民在國外發動類似恐攻的能力有限。

(中時電子報)