熱帶低壓恐成「天鴿颱風」，最快今晚發海警。(圖/中央氣象局)

氣象局預估，鵝鑾鼻東南東方880公里之海面上的熱帶性低氣壓，有發展為輕度颱風的趨勢，若成颱，將是今年第13號颱風「天鴿」，最快從明日傍晚開始影響台灣。氣象局表示，今日各地大多晴朗炎熱，大台北地區有機會達到37度高溫，午後西半部地區及其他山區則有局部短暫雷陣雨。

氣象局預報員顏增璽表示，鵝鑾鼻東南東方熱帶性低氣壓以時速20公里往西方向移動，並有機會形成今年第13號颱風「天鴿」，時間點大約落在今晚至明日間，當然不排除今晚就成颱，假如今晚就形成颱風，會有很高的機率發布海上颱風警報，假如成颱後的路警往北偏，強度也增強的話，也不排出發布陸上颱風警報。

顏增璽指出，熱帶性低氣壓對台灣的影響主要集中在東部及南部，最快明日5時過後，台灣東半部恐受影響出現降雨，越晚雨勢越明顯，周二白天開始，南台灣也會開始降雨。

未來一週天氣方面，氣象局表示，今日受太平洋高壓影響，各地大多晴朗炎熱，大台北地區有37度高溫發生的機率，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，東南部地區及恆春半島亦有局部短暫陣雨。

氣象局指出，21日至23日熱帶性低氣壓或其外圍環流影響，東半部及南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率。24日至26日低壓帶影響，東半部地區及恆春半島仍有局部短暫陣雨或雷雨，西半部地區午後亦有局部短暫雷陣雨。

(中時)