熱帶低壓恐成「天鴿颱風」 最快今晚發海警
氣象局預估，鵝鑾鼻東南東方880公里之海面上的熱帶性低氣壓，有發展為輕度颱風的趨勢，若成颱，將是今年第13號颱風「天鴿」，最快從明日傍晚開始影響台灣。氣象局表示，今日各地大多晴朗炎熱，大台北地區有機會達到37度高溫，午後西半部地區及其他山區則有局部短暫雷陣雨。
氣象局預報員顏增璽表示，鵝鑾鼻東南東方熱帶性低氣壓以時速20公里往西方向移動，並有機會形成今年第13號颱風「天鴿」，時間點大約落在今晚至明日間，當然不排除今晚就成颱，假如今晚就形成颱風，會有很高的機率發布海上颱風警報，假如成颱後的路警往北偏，強度也增強的話，也不排出發布陸上颱風警報。
顏增璽指出，熱帶性低氣壓對台灣的影響主要集中在東部及南部，最快明日5時過後，台灣東半部恐受影響出現降雨，越晚雨勢越明顯，周二白天開始，南台灣也會開始降雨。
未來一週天氣方面，氣象局表示，今日受太平洋高壓影響，各地大多晴朗炎熱，大台北地區有37度高溫發生的機率，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，東南部地區及恆春半島亦有局部短暫陣雨。
氣象局指出，21日至23日熱帶性低氣壓或其外圍環流影響，東半部及南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率。24日至26日低壓帶影響，東半部地區及恆春半島仍有局部短暫陣雨或雷雨，西半部地區午後亦有局部短暫雷陣雨。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。