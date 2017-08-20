世大運》反年改鬧場 高志綱：罵他們就中計了
19日晚間世大運開幕遭到反年改人士抗議，耽誤各國選手入場，中華鐵捕高志綱也在臉書上表達憤怒，但他呼籲大家冷靜面對。「如果我們此時痛罵抗爭人士，那只是正中他們下懷，因為他們就是要引人注意。」
高志綱還提出一個更好的方法，那就是買票進場為台灣選手與世界選手加油，讓各國看到台灣人的熱情，就能重建大家對台灣的印象。「你的掌聲與熱情，也是很好的國民外交！」高志綱也說，看到鋒哥的帥氣開場，火氣也跟著平息了。
文章來源：堅持綱綱好的世界
以下為臉書全文：
破壞世大運開幕的確是很令人憤怒的一件事，這讓我花了點時間才讓情緒緩和了下來，也好在後來有看到由這幾位台灣具有代表性的運動員來點聖火的儀式，瞬間讓我心情平靜許多。
但接下來呢 ? 我們大可在網路上PO文大罵這些為了個人利益而破壞開幕的人
若他們覺得不痛不癢呢 ?
若他們正是想要由此引人注意呢 ?
我們不就正中他們的下懷，反而達到他們想要的效果…
事實上我們還有更好的辦法~
就是進場為我們的台灣選手加油、為來自世界各國的選手加油，不要吝嗇你的掌聲，看到好的表現、看到精采的畫面，就用力的拍手或是用力的吶喊加油，把屬於我們的熱情烙印在每位選手的心裡，讓來自世界各國的選手感受到這份獨一無二的台式熱情，在他們回到自己國家時能把這份感受分享給他的家人、朋友以及他們周遭的人，
沒想過吧~ 你的掌聲和熱情，也是一份很好的國民外交啊 !!!
No one can stop our students
(中時電子報)
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