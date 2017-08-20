巴農反咬！？砲火恐鎖定川普女婿庫什納
白宮最具爭議的首席策士巴農離開白宮以後，對川普是好是壞？過去帶領川普團隊鞏固「美國國族主義」，經營新聞媒體網站的大亨巴農，未來砲火恐怕會直接導向過去在白宮就鬧不和的川普女婿庫什納。
《新聞周刊》(Newsweek)報導，巴農離開白宮以後將回到他過去經營投資的《布賴特巴特新聞網》(Breitbart News)，但是隨著巴農被迫離職，他很可能轉變成白宮政策的敵對陣營。知情人士表示，以巴農的個性，他可能不會很和平地走出白宮，因為他曾對媒體放話說，現在我已經自由了，我又騰出手來，拿回我的武器了！
那麼誰將是巴農的頭號箭靶呢？過去在白宮就一直和巴農意見不合的川普女婿庫什納(Jared Kushner)可能成為他第一個下手的對象。由於巴農和庫什納的政治路線不同，對許多國際議題的觀點也剛好持相反意見，就在幾個月前巴農被踢出美國國安會，據說就是庫什納等多位美國官員共同策劃推動，但是後來巴農也立刻還以顏色，成功說服川普退出巴黎氣候協定，讓全球環保人士都相當傻眼。
巴農離開白宮不是新聞的終點，他離開白宮以後與川普陣營反目成仇，可能直接在他的媒體網站向川普開戰，屆時勢必面臨他開砲後，川普必須接招回應的窘境，預料外界關注的焦點應該是川普如何回應。
(中時電子報)
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