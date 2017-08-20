PGA》Wyndham賽第3輪69桿 潘政琮通過第2道晉級線

潘政琮以並列第56第2道晉級線，闖進美巡本季最後1場季賽最終輪。(圖：TPGA提供)

美巡(PGA)2016-17球季最後1場季賽Wyndham錦標賽，今(20日)打完第3輪再淘汰11人，計有208桿(-2)以內共74位選手，進入明最後1輪決賽，我國好手潘政琮這輪交出69桿(-1)，以206桿(-4)並列第56順利晉級。

潘政琮第3輪有不錯的開始，前6洞抓下3隻小鳥，只打1個柏忌，可惜在228碼的第7洞3桿洞，開球下水吞下雙柏忌，前9洞打出35桿(+0)。

後9洞則在第12洞與第16洞抓下2鳥，只在第14洞吞柏忌，打出34桿(-1)，最終這輪就靠後9洞賺到1桿，交出紅字成績69桿，順利通過第2道晉級線闖進最終輪決賽。

瑞典名將史坦森，自從去年7月在PGA錦標賽贏得生涯第1座大賽就陷入冠軍荒，今交出66桿之後，前3輪以總桿194桿(-16)躍居領先，出現爭奪近13個月首冠契機。

(中時電子報)