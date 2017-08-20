《時來運轉》天使外卡保衛戰 兩度MVP卓奧特領銜抗兵

天使看板球星強打卓奧特。(美聯社)

季後賽前倒數不到兩個月，洛杉磯天使隊22日起迎接主場10連戰，首先與德州遊騎兵4連戰。身為東道主的天使隊，兩度美聯MVP強打卓奧特(Mike Trout)近況火燙，連6季完成25轟，天使隊除了要把握主場機會，拉近與美聯西區龍頭太空人隊的13場勝差，63勝60負的地主也要先穩固美聯外卡席次。

天使隊近期寫下8勝2負，卓奧特(Mike Trout)20日單場雙響炮，率隊5比1勝出在與金鶯3連戰第2戰扳回一城，並完成連6季單季25轟，成為史上第3位26歲前6季25轟表現的打者，與名人堂成員馬修斯(Eddie Mathews) 和羅賓森（Frank Robinson）齊名。

遊騎兵隊先發左投哈默斯。(美聯社資料照)

目前勝率不及5成、60勝61負遊騎兵隊，則與美聯外卡還有兩場勝差，預計4連戰將推出左投哈默斯(Cole Hamels)打頭陣，他本季8勝1負，自責分率3.48，在日籍強投達比修有轉披道奇戰袍後，這位前費城人隊王牌左投表現更是關鍵。

但前役哈默斯面對老虎隊，主投6局讓13個人次上壘，其中包括5次保送，吞4分自責失分，所幸遊騎兵隊給予火力支援才免於吞敗，寫下近期3連勝。

哈默斯生涯對天使隊先發7場拿下3勝1負，自責分率2成45，此戰也是本季第3場對壘天使，今年碰上這支美聯勁旅表現不差，主投14.2局僅失1分自責分，自責分率0.61，就看哈默斯能否維持表現。

(中時電子報)