減少食物浪費 台越聯手辦研討會

台越共同舉辦「APEC降低糧損與永續糧食體系能力建構研討會」。（農委會提供）

台灣與越南昨日在越南芹苴共同舉辦「APEC降低糧損與永續糧食體系能力建構研討會」，邀請APEC經濟體政府官員、學者專家、業者及世界銀行、聯合國環境署代表共計60餘人參加，就亞太地區降低糧食損失測量方法、公私部門降低糧食損失與浪費具體落實最佳範例，以及推動聯合國永續發展目標的政策制定與落實關鍵等議題進行討論。

根據聯合國糧農組織（FAO）的研究報告顯示，全球生產的糧食每年約有13億噸（約3分之1）遭受損失與浪費；另根據台灣研究指出，APEC地區每年約有26.7％的糧食損失與浪費（高達6.7億噸），其中糧食損失占6成、糧食浪費則為4成，這些損失或浪費的糧食，足供在貧窮線以下人口（約8億人）的1年生活所需。

農委會表示，APEC在2013年通過台灣倡議的「強化公私部門夥伴關係降低供應鏈之糧食損失」多年期計畫，為APEC贊助的第1個農業多年期計畫，希望透過系統化探討糧食供應鏈有關穀物、蔬果、漁畜、零售與消費端的損失及浪費問題，蒐集各國最佳範例，研擬評估方法與因應對策，並建置糧食損失與浪費資料庫，提供APEC各國公私部門參考利用。

農委會表示，本次研討會除了分享今年6月在我國舉辦的「2017年APEC降低糧食損失與浪費合作夥伴專家諮詢會議」各項成果外，並針對亞太地區降低糧食損失與浪費指導手冊架構、公私部門落實降低糧食損失與浪費最佳範例，以及如何推動落實聯合國永續發展目標（SDGs）12.3有關降低糧損與浪費等做出結論與建議，包括為因應氣候變遷與城鄉發展的雙重挑戰，各經濟體應將降低糧食損失與浪費列為糧食安全政策的優先考量重點。

農委會指出，除制定具體目標及相關行動方案外，還需向社會大眾宣導降低糧損與浪費的重要性與從源頭做起的概念，並提供誘因來引導民間企業的參與，進而建立公私部門良好的夥伴關係，俾達到APEC2020年降低糧食損失及浪費10％的目標。

農委會強調，糧食安全是今年越南主辦APEC活動的重要議題之一，APEC秘書處與經濟體對於台灣主辦本次研討會給予高度肯定，會議相關建議將提供APEC各國制定政策的參考，彰顯台灣在促進亞太區域糧食安全的貢獻。

(中時)