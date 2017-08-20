七夕情人節約會 高市跟隨宣導防疫

2017.08.20 高雄市 ▲七夕情人節將到，高雄市衛生局昨天下午到壽山LOVE觀景台，工作人員打扮成牛郎織女，宣導愛滋病與結核病防疫 。（呂素麗翻攝）

2017.08.20 高雄市 ▲七夕情人節將到，高雄市衛生局昨天下午在往旗津渡輪上，掛上宣導愛滋病與結核病防疫布條。（呂素麗翻攝）

2017.08.20 高雄市 ▲七夕情人節將到，高雄市衛生局昨天下午旗津天后宮前與民眾互動，宣導愛滋病與結核病防疫。（呂素麗翻攝）

七夕情人節即將來臨，高雄市衛生局提醒民眾要浪漫更要健康，昨天下午與多家醫院組 成甜蜜防疫宣導團，跟隨情人們約會的腳步，前往壽山LOVE觀景台等多個情人喜歡約會的地方，進行愛滋病與結核病防疫宣導，與民眾共同許下「健康就是最棒的山盟海誓」幸福宣言。

衛生局串聯市立民生醫院、高醫、市立小港醫院、高雄榮民總醫院及社團法人台灣愛之希望協會共同組成甜蜜防疫宣導團，舉辦「疫」起去旅行─防疫宣導活動」。

防疫宣導團跟隨著情人們約會的腳步，踏足壽山LOVE觀景台，再搭乘輪船渡海至旗津熱門景點。

現場除了透過「有獎徵答」、「拍照打卡」送好禮等活動，讓民眾了解愛滋病與結核病的防治知識，提升自我保護力外，牛郎織女也現身祝福，鼓勵民眾一起發揮愛的力量，關懷接納愛滋病及結核病病友，共同祈福早日終結愛滋及結核疫病的侵襲。

(中時)