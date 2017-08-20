轉彎失控 台東林男自撞死亡
台東市今天發生1起自撞死亡事故，48歲林姓男子，今天上午駕駛小貨車由中華路轉豐谷北路時，疑因車速過快，在轉彎時失控撞上路樹，車輛轉了180度後，半部車懸空立在稻田邊，警消抵達現場時，林男已沒有呼吸心跳，經送醫仍告不治。
附近民眾表示，上午7點半左右突然聽到巨大的撞擊聲，出門就看見這起車禍慘狀，小貨車半個車身 懸空立在稻田間，輪胎、車上物品散落田間、路面，趕緊通報119。
警消趕到現場後，請來緊急救難隊員以吊車協助將車輛吊掛起來，再動用破壞機具將林男救出，林男左腳斷裂，已無呼吸心跳。
據悉，林男是為了幫客戶補機車輪胎，開車自家小貨車出門，由中華路轉往豐谷北路，未料過彎車速過快，自撞路樹後，車輛有一半懸空在稻田邊，車頭被撞得幾乎全毀，駕駛也卡在車上；警方調查，林男無酒精反應， 肇事原因仍待進一步調查。
(中時)
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