調解動物福利、飼養管理爭議 動保白皮書年底出爐

動保法先前修法規定，農委會應編寫動物福利政策白皮書，當作動保政策改善目標，農委會去年辦理完零撲殺政策後，今年度開始著手規劃白皮書，初稿預計今年底出爐。不過有專家指出，動保團體詬病的「格子雞」或「母豬狹欄」，其實都有保護動物的作用，是否該廢止將成為未來動物福利討論的難題。

農委會畜牧處動保科長江文全表示，白皮書現在是撰寫討論的過程中，內容包括政策目標及保護願景，實行策略等，實際討論會分成法制組、寵物組、經濟動物組、實驗動物組、遊蕩動物組、展演與使役組等6大類別撰寫，未來白皮書將提出各類動物的問題及如何處理等等，成為政府施政參考的依據，並適時檢討成效，檢視問題有無獲得解決，年底之前白皮書初稿會出爐，到時會再公開徵詢外界意見。

經濟動物政策撰寫小組召集人、文化大學畜產系教授王淑音表示，目前經濟動物專家會議中，已有訂出基本方向，過去經濟動物只包括家畜家禽，例如豬、馬、牛、羊、雞、鴨、鵝等，但未來也會把水產養殖類納入其中，白皮書的重點會根據動物育種、飼養管理，甚至運送屠宰的過程中應注意的福利，並擬出大方向。

王淑音表示，某些外界很關心經濟動物的福利議題，包括母豬狹欄和格子雞，但其實所有動物福利議題都是一體兩面，通常限制的行為都有特殊目的，可以保護他不受傷，沒有狹欄母豬恐怕會不慎壓死小豬，可是狹欄又害母豬行動失去自由，要解決問題，恐怕得先找到不靠狹欄，又能確保小豬的方法，若草率禁止狹欄，恐怕會害更多小豬死亡。

王淑音指出，格子雞因為不會碰觸地面，可避免接觸糞便等病原，可大幅減少疾病傳染的機會，早期格子雞的飼養形式被發展出來時，大家還覺得很神奇，雞隻可避免生病，蛋也變乾淨了，一度被認為是好東西，現在大家雖然覺得格子雞不自由，但放在外飼養又會有疫病的問題，因此討論動物福利時，應該多看各個方向，不能不能武斷說一件事情好或壞，必須在中間找出平衡點。

(中時)