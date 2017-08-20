MiLB》王維中後援2局無失分 自責分率降到1.96

王維中今面對道奇3A，後援兩局無失分。(本報資料照)

效力釀酒人3A(科羅拉多泉天襪)的旅美左投王維中，今球隊與道奇3A(奧克拉荷馬道奇)交手，王維中在第8局接替投球，後援兩局無失分，本季自責分率降到1.96。

今科羅拉多泉天襪前7局就取得11比1的遙遙領先，王維中在第8局接替先發投手登板投球，就讓對方打者三上三下，第9局續投雖然面對首位打者就被擊出二壘安打，不過王維中還是成功抓下3個出局數，化解得點圈危機。

今年曾在7月底短暫升上大聯盟的王維中，本季至今在3A累積出賽44場，共投55局，僅失12分自責分，自責分率降至1.96，繼續等待升上大聯盟的機會。

(中時電子報)