3車擦撞火燒車　所幸無人亡

消防人員抵達現場滅火。（消防隊提供）

小貨車被燒至全毀。（消防隊提供）

今天上午7點14分，桃園市龜山區長壽路與振興街交叉路口，發生一起火燒車，據悉是因為2輛機車與1輛自小貨車發生車禍，導致1輛機車與1輛小貨車起火燃燒全毀，消防人員抵達現場後，將躺在地上的2名40多歲機車與小貨車女駕駛止血，隨後送往林口長庚醫院急救，所幸僅有骨折、腹痛等傷勢，並無大礙。

(中時)