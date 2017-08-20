世大運維安不容再漏氣 內政部長葉俊榮：若有人不適任 立即調整職務
昨晚世大運開幕式，陳抗團體場外紛擾，影響各國選手進場，貽笑國際。內政部長葉俊榮今天要求警方貫徹執法決心，確保賽事順利進行。他並撂下重話稱，「維安不容再有疏漏，各任務分區指揮官應負起絕對責任，若不適任，立即調整職務！」
「中央安全指揮中心」今(20)日為因應世大運賽事安全維護需要，進行二級開設，指揮官內政部長葉俊榮上午至指揮中心視導，針對昨(19)日開幕式儀程，反年金改革等團體蓄意闖入管制區，造成典禮延宕案，指示負責維安的警方應有強勢作為。
葉指出，公權力不容挑戰，昨日影響典禮滋事份子，台北市警察局應依據蒐證結果，儘速積極擴大追查、究辦，並請刑事局提供必要協助；另外，各賽事警察局再接下來11天的比賽過程，應持續落實各項維安作為，不容再發生陳抗影響賽事情形。
葉表示，各賽事警察局各級幹部，接下來賽事如遇陳抗團體逾越法律規範，應嚴正執法，斷然處置，避免事態擴大，另外各場館雖已完成維安部署規劃，仍應重新檢視有無遺漏或缺失，置重點於應變處置。
他說，各任務分區指揮官應負起絕對責任，不容再發生維安疏漏情事，若有不適任情事，立即調整職務。
對於維安的部署執行，葉提到，再多的警力部署及勤務規劃，若現場指揮官無法貫徹執行，皆為枉然，因此請各級警察幹部務要有清楚認知，賽事安全是賽事成功的最重要的關鍵，任何危害，必須想方設法防範排除，一定要做到滴水不漏，確保賽事順利進行。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。