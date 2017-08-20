世大運維安不容再漏氣 內政部長葉俊榮：若有人不適任 立即調整職務

內政部長葉俊榮（左）今天上午至警政署的世大運中央安全指揮中心視察，要求警方維安不能再又疏漏。（胡欣男翻攝）

內政部長葉俊榮與世大運維安的各警政單位首長視訊。（胡欣男翻攝）

昨晚世大運開幕式，陳抗團體場外紛擾，影響各國選手進場，貽笑國際。內政部長葉俊榮今天要求警方貫徹執法決心，確保賽事順利進行。他並撂下重話稱，「維安不容再有疏漏，各任務分區指揮官應負起絕對責任，若不適任，立即調整職務！」

「中央安全指揮中心」今(20)日為因應世大運賽事安全維護需要，進行二級開設，指揮官內政部長葉俊榮上午至指揮中心視導，針對昨(19)日開幕式儀程，反年金改革等團體蓄意闖入管制區，造成典禮延宕案，指示負責維安的警方應有強勢作為。

葉指出，公權力不容挑戰，昨日影響典禮滋事份子，台北市警察局應依據蒐證結果，儘速積極擴大追查、究辦，並請刑事局提供必要協助；另外，各賽事警察局再接下來11天的比賽過程，應持續落實各項維安作為，不容再發生陳抗影響賽事情形。

葉表示，各賽事警察局各級幹部，接下來賽事如遇陳抗團體逾越法律規範，應嚴正執法，斷然處置，避免事態擴大，另外各場館雖已完成維安部署規劃，仍應重新檢視有無遺漏或缺失，置重點於應變處置。

他說，各任務分區指揮官應負起絕對責任，不容再發生維安疏漏情事，若有不適任情事，立即調整職務。

對於維安的部署執行，葉提到，再多的警力部署及勤務規劃，若現場指揮官無法貫徹執行，皆為枉然，因此請各級警察幹部務要有清楚認知，賽事安全是賽事成功的最重要的關鍵，任何危害，必須想方設法防範排除，一定要做到滴水不漏，確保賽事順利進行。

(中時)