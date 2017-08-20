網球》擊敗謝淑薇組合 詹詠然辛吉絲摘冠

辛吉絲與詹詠然於辛辛那堤女雙賽封后。(摘自推特)

詹詠然與辛吉絲的搭檔20日在辛辛那提女雙爭冠，對手正是謝淑薇和妮可列斯古的組合，詹謝兩人長年的恩怨也讓這場對決別具意義。大戰3盤後，由詹詠然的「辛然配」以4-6、6-4、10-7逆轉摘下女雙冠軍。

謝淑薇與搭檔雖非種子組合但戰力堅強，首盤在拉鋸戰中先聲奪人，第二盤辛然配穩住陣腳扳回一城。決勝盤超級搶10，辛然配延續今年爭冠必勝的氣勢，再以10-7險勝。詹謝恩怨雖不關辛吉絲的事，不過她是詹詠然拍落謝淑薇的強力奧援，意外成為台灣內戰的女配角。

詹詠然與辛吉絲今年6度闖決賽都奪冠，也篤定進入WTA年終總決賽，辛吉絲在臉書上表示「年終賽只屬於最強的選手，我們很榮幸能身為其中一員。」

(中時電子報)