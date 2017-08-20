柯文哲巡視世大運場館 慰問員警

臺北市長柯文哲今天上午10點多，到國立體育大學慰問警方。（警方提供）

柯文哲與在體大執行安全維護工作的龜山警方合影。（警方提供）

臺北市長柯文哲今天上午10點多，到協辦世大運游泳競賽場館的國立體育大學綜合體育館，慰問執行安全維護工作的龜山警分局人員，並致贈精美禮品並合影留念，短暫停留後隨即趕往下一個場館視察。

(中時)