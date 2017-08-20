中華水男孩拚首勝 法國隊技高一籌

中華隊賽前與觀眾招手致意。（徐養齡攝）

爆滿觀眾。（徐養齡攝）

中華隊全場進攻受挫。（徐養齡攝）

法國高壓式防守奏效。（徐養齡攝）

法國攻勢連連。（徐養齡攝）

超吸睛「水男孩」再次登場！世大運中華水球隊20日出戰勁敵法國隊，中華勁兒一開賽便展現求勝決心，不過經驗明顯遜於對方一籌，下半場漸顯疲態，終場以27比0不敵法國，在分組暫以2敗戰績墊底，明天將再戰英國隊。

今天上午中華、法國之戰未演先轟動，門票被觀眾一掃而空，中華健兒獲全場幾乎一面倒加油，一開賽氣勢如虹，率先搶到進攻權，不過上半場面對法國窒息式防守壓力，實力施展不開，控球時間急攻門機會都不多。

反觀法國隊在開賽不久就掌握先機，藉由中華隊的失誤及犯規罰球，第一節結束就取得4比0領先，第2節更是攻勢全開，壓得中華隊喘不過氣，上半場結束取得12比0大幅領先。

下半場中華隊企圖扭轉局面，不過在人高手長的法國隊防守壓力下，戰術始終施展不開，犯規連連導致選手接連被判出場，終場以27比0不敵法國隊。

(中時)