零互動 陳明文 張花冠形同陌路

太平雲梯遊客中心揭牌，張花冠、陳明文相遇卻不見。（廖素慧攝）

張花冠、陳明文等官員期待太平雲梯帶動地方的觀光潮。（廖素慧攝）

嘉義太平雲梯遊客中心今天揭牌啟用，嘉義縣「兩個太陽」立委陳明文、縣長張花冠致詞時都提到10年前他們共同努力讓太平雲梯從無到有，但今天2人在現場毫無互動，形同陌路，各走各的路。

太平雲梯將於9月23日啟用，歷經12年從無到有，阿里山國家風景區管理處太平雲梯遊客中心今天先啟用，為雲梯開放先暖身，太平及附 近景點村落民眾歡欣鼓舞慶祝，但民眾的熱情沒有燃起陳明文、張花冠兩個太陽的熱火。

陳明文表示，他當縣長、張花冠當立委時共同發想太平雲梯，歷經10餘年，過程一波三折，內心折磨，終於能從無到有，期待帶動地方觀光產業發展。

張花冠表示，太平雲梯是她和陳明文委員共同爭取建造而來的，她以free style帶動太平雲梯的宣傳片有74萬人次的點閱率，相信可以為雲梯帶來觀光人潮，但遊客是有總量管制的，以維持旅遊品質。

2人都輕描淡寫提及過往為太平雲梯的努力，最後也都感謝交通部觀光局、阿管處促成太平雲梯夢想成真，卻都沒有互相感謝彼此，場面猶如今天山上的天氣「雲淡風輕，陽光躲在雲層深處」。

(中時)