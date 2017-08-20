中油汽柴油明起各降0.3元

中油公司依浮動油價機制計算，自明（21）日凌晨零時起調降各式汽、柴油價格每公升各0.3元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升23.6元、95無鉛汽油每公升25.1元、98無鉛汽油每公升27.1元、超級柴油每公升21.2元。

中油公司指出，本週國際原油價位儘管有美國原油庫存連七週下降支撐，但仍受美國頁岩油產量續增和中國大陸7月原油加工量驟減等供需面雙重利空影響下，致使國際原油價格下跌。本週調價指標7D3B週均價為每桶49.73美元，較前週51.19美元，下跌1.46美元，新台幣兌美元匯率貶值0.062元，國內油價依公式計算跌幅為2.12%，汽、柴油每公升應各調降0.3元。各式汽、柴油參考零售價格調幅及調整金額如附表，實際零售價格應以各營業點公告為準。

(中時電子報)