吸睛又吸金！花博「來虎」與小朋友超商打工紅不讓
「好萌哦！」「你會煮咖啡嗎？」2018台中世界花卉博覽會吉祥物受歡迎的來虎(Life)弟弟，到台灣大道市府大樓超商擔任「一日店長」，與小朋友一起體驗補貨、產品上架、結帳等工作，很多客人看到超商店長是來虎，紛紛拿出手機拍照
，活動最後獲超商頒發獎狀，成功帶領孩子們完成打工初體驗。
個性活潑、外向的「來虎」最近成為花博超夯的吉祥物，擔任超商一日店長，為小朋友們示範招呼客人、掃描條碼及結帳等工作內容，可愛、逗趣的模樣，舒緩了不少第一次參加體驗小朋友原本的緊張的心情。
很多洽公民眾發現來虎擔任「一日店長」，紛紛排隊拿著商品請他結帳及握手合照，直呼「好萌、好可愛」，還有民眾打趣地詢問來虎會不會煮咖啡，惹得現場笑聲不斷。
新聞局表示，不少學生都會利用暑假期間安排活動或打工，而石虎家族中年紀最小成員的來虎弟弟也不例外，前往市府大樓超商擔任「一日店長」，帶領小朋友實際操作補貨、產品上架及櫃台服務等工作內容。
經過1個多小時的體驗活動，來虎弟弟最後也獲超商頒發獎狀，成功與小朋友們完成打工初體驗，一起在動手做中快樂學習。
新聞局指出，市府邀請到有「台灣宮崎駿」之稱的動畫導演陳旻昱，為台中花博設計石虎一家及鄰居歐米馬等花博吉祥物，特色鮮明廣受各界歡迎及喜愛。
(中時)
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