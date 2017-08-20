阿Sa難得解放！辣曬比基尼 沙灘彈跳誘惑噴鼻血

蔡卓妍解放好身材，辣曬比基尼照。（圖／取材自蔡卓妍Instagram）

香港女星蔡卓妍（阿Sa）揮別前夫鄭中基，前年分手陳偉霆後，情路備受矚目，阿Sa對於感情態度也轉向保守，不過日前阿Sa爆出熱戀「百億麻將館太子爺」石恆聰（Anthony），她以「現在很開心」回應，沒正面回應，似默認戀情，近日蔡卓妍則難得解放，辣曬比基尼，放送福利讓網友眼睛大吃冰淇淋。

蔡卓妍難得放送福利，近日在IG曬出比基尼照，阿Sa身穿綠色款式綁帶比基尼，在海邊辣秀好身材，長腿、蠻腰超級吸睛，蔡卓妍不論是在沙灘上漫步，或是雀躍彈跳，阿Sa模樣俏皮又不失性感，尤其是蔡卓妍近期傳出新戀情，Sa舉手投足散發甜蜜，臉上更是藏不注滿滿笑意。

(中時電子報)