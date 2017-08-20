世大運》棒球中華隊首戰 7800張門票全售完

世大運棒球項目，今正式開打，中華隊首戰法國就湧進滿場球迷到場支持。(周鎮宇攝)

世大運中華隊今在天母球場首戰法國，雖然正值中午天氣相當炎熱，但還是吸引許多球迷買票進場，根據世大運官方統計，預售票加上稍早的現場售票，天母棒球場共7800張門票全數完售，湧進滿場球迷。

世大運中華棒球隊今在11點迎戰法國，許多球迷頂著大熱天一早就來排隊，首場賽事就湧進滿場球迷，官方7800張門票全部售出，到場為中華健兒加油。

(中時電子報)