亂髮出席簽書會 鄭爽素顏驚呆全場

鄭爽外型甜美，深受粉絲喜愛。(圖／翻攝自微博)

鄭爽素顏現身簽書會。(圖／翻攝自微博)

有粉絲曝光鄭爽現場素顏。(圖／翻攝自微博)

大陸女星鄭爽外型甜美，因在劇中清純學生扮相，深受粉絲喜愛，近日她跨行當「作家」，19日出席簽書會時，竟以素顏現身，還穿著寬大T恤，沒有特意打扮，照片曝光後，就登上微博熱搜第一名。

19日鄭爽在上海展覽中心舉辦新書簽名會，不同一般女明星會特意打扮，她穿著黑白相間的寬鬆上衣，搭配黑色短褲，一身休閒，還素顏現身，不僅眉毛、底妝都沒化，嘴角長痘痘也沒遮掩，超有勇氣展現自我，讓網友都驚呆。

不過也有粉絲出面緩頰，表示她現場素顏真的很美，有鄰家女孩fu，是媒體把她拍醜了。

(中時電子報)