學者：雄安新區綠色投資需求近兆元

新京報報導，前中國人民銀行研究局首席經濟學家馬駿在第二屆天津綠色金融論壇上表示，今後5年河北省雄安新區單是綠色投資需求，可能達近兆元人民幣。在吸引綠色機構聚集上，需進一步完善綠色金融政策，估計未來90%的規模投資，將會來自於非雄安的其他地方。

對於如何解決雄安新區綠色金融巨大的融資需求，馬駿指出，推動綠色技術創新投資中心的建立，需要以開放創新的思維放開市場准入，打造技術科技和綠色科技人才基地，打造綠色技術和綠色金融的對接平台。

另外，馬駿認為，未來幾年雄安新區的主要投資，將集中於城市基礎設施和建築項目，這些領域的節能減排將大有作為，建議在雄安創新綠色金融支持模式。至於綠色金融體系方面，可包括構建綠色擔保和貼息機制、通過生態補償機制鼓勵綠色項目、發展環境權益抵質押融資、創新包括外資在內的綠色PPP模式等。

(工商)