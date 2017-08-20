世大運鬧場 顏姓男子還襲警 北檢發拘票逮人
台北世大運昨日開幕，卻有抗議團體鬧場、推擠，其中一名顏姓男子涉嫌出手攻擊員警，一度遭警方管束後令其離開。台北地檢署昨深夜訊問員警與勘驗錄影畫面，發現顏男涉嫌妨害公務，立即發出拘票實施拘提。
北檢強調，針對昨日晚間台北市田徑場館外發生群眾滋擾事件，已立即成立專案小組，將針對涉案犯嫌從嚴從速偵辦。
世大運昨開幕期間因大批抗議民眾於選手入口處叫囂抗議推擠，導致大批運動員無法進場，引起各界譁然。媒體報導，警方現場逮捕滋事者，檢察官卻予以飭回，北檢今日凌晨緊急發布新聞稿澄清。
北檢指出，現場的萬華分局員警依警察職權行使法壓制管束抗議民眾，並於晚間7時39分許電話通知檢察官現場有衝突事件且有人推擠受傷，經檢察官告知依現場情況判斷確認現行犯與否或依法管束，警方於晚間7時55分許交付保護管束書，其後於管束原因消滅後令其離開。
檢察官晚間9時許接獲警方電話通報該民眾已離開現場，後經檢察官查詢受傷員警情況，待其於長庚醫院就醫診療後，通知其至松山分局，並於晚間10時許初步訊問，及勘驗現場監視錄影畫面，發現顏姓民眾可能涉嫌妨害公務，立即發出拘票對其實施拘提。
北檢澄清，因顏姓民眾於現場是依警察職權行使法予以管束，並非依刑事訴訟法予以逮捕，故無檢察官予以請回之情況。
此外，北市警方昨晚攔查一部遊覽車，將車上疑為來自彰化的軍公教反年改團體26人帶回保安大隊調查。北檢對此澄清，警方依法自行盤查，並非由北檢指示攔截，媒體報導有誤。
(中時)
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