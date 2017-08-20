世大運開幕遭鬧場 組委會：檢討維安計畫
2017台北世大運昨舉辦開幕式，卻遭抗議民眾鬧場，導致運動員進場中斷，引發各界議論。世大運組委會今早招開記者會說明當時狀況，對抗議造成阻擾表示嚴厲譴責，承諾檢討維安計畫，即日起加派警力維護選手動線，提出更嚴謹處理方式。
世大運維安處長黃嵩琛表示，昨天活動進行到代表團入場時，有數名反年改團體人士在管制區外使用高音喇叭、煙霧罐，迫使選手返回小巨蛋內，造成後續隊伍受到影響。現場以優勢警力處理圈圍陳抗分子，10分鐘內解散，組委會同步告知選手，20分鐘恢復入場，在19點39分時又陸續進場。
黃嵩琛強調，警力全力在守護代表團安全，沒有被突破，警局也逮捕顏姓民眾，交由檢察官依法偵辦。針對滋擾狀況，即日起會加派警力維護上下車點、動線，擴大防衛。針對開幕式事件抗議的暴徒，組委會要強調，選手才是主角。
綜合行政處副處長張勝傑說明，抗議分子約在昨晚19點5分開始滋事，當時已入場的有22國，選手剛好要出南大門，因為有衝突事件，當下決定先保護選手安全，這是最基礎的，因此先讓選手、加拿大團隊回到管制區內。
他強調，中斷入場是他、安益團隊和FISU三方共同決定，決定旗子先進場，先做這樣的處理。當時因加拿大代表團不敢出來，他們有點畏懼，因此調整程序，希望中華隊提前出來，中華隊選手也有意願，畢竟是主場，所以最後決定先讓中華隊帶著代表團出來。
世大運執行長蘇麗瓊說，站在組委會立場，針對抗議造成阻撓表示嚴厲譴責，但同時感謝台灣的民眾熱情，昨天再次進場時，幾乎全場起立鼓掌歡迎，讓人感動。她強調，維護選手安全，是最高基本條件，也是最重要的事，既有維安計畫，再次檢討後，會提出更嚴謹的方式。
(中時)
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