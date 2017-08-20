奪金熱門 跆拳品勢女單林侃諭暫列第一
台灣獎牌庫之一的跆拳道品勢項目20日在桃園體育館登場，中華隊奪金熱門選手、跆拳品勢女單林侃諭分別拿下8.16、8.13，以平均8.150高分、排名第一晉級下午決賽。
「漂亮寶貝」林侃諭賽後相當興奮，笑著直說：「有點嗨、還沒回神！」對於初賽表現滿意，提及複賽需要體力，出拳會更大力，有信心奪牌，「主場一定會Hold住！」
她也感謝台灣觀眾熱情支持，從進場開始加油聲就不絕於耳，比賽結束更群呼：「台灣的驕傲！」林侃諭笑言國內比賽都有敵人、大家多只有親朋好友鼓勵，如今全場拍手鼓掌，「真的就是表演！這樣想也比較不會緊張！」
頂著完整妝髮的林侃諭也笑著分享賽前在飯店花了50分鐘整理儀容，尤其睫毛是特別為了重大賽事去接的，「以前複賽決賽很近，不小心掉了、時間又趕反而會更緊張，現在這樣既方便、平常看到也會比較有神！」
(中時)
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