國民黨刪「和平政綱」 黨代李昶志：別再用鼓掌通過!

國民黨全代會20日在台中登場，新任黨主席吳敦義主導的新政綱，將前主席洪秀柱的「深化九二共識」、探索兩岸簽訂和平協議內容刪除，上午討論政綱時，因親洪派黨代表均未獲得抽籤發言機會，新版政綱照常通過。洪秀柱競選辦公室前發言人、黨代表李昶志在臉書上表示，民進黨台獨黨綱不撤，國民黨應要有端出可以對抗台獨黨綱的內容，新政綱只提到反對台獨，是用反對台獨vs.台獨黨綱，「不覺得氣勢都弱掉了嗎？」

李昶志在臉書上表示，關於新政綱兩岸部分，他希望繼續保留十九全第四次會議通過的「和平協議」與和平政綱部分，「因為全代會不應該再次否決全代會，通過的內容應該繼續保留，本黨的兩岸政策應該有一貫性的延續。」

李昶志認為，最近大陸軍機偶爾繞台，不就證明，我們主張和平協議與和平政綱，才能確保兩岸和平發展，要和平不要戰爭，一直是民眾期望的？

他提到，民進黨執政下，兩岸官方交流中斷，兩岸關係一直是國民黨的強項，本次全代會主軸是革新團結、重返執政，應以和平協議為願景，給國人同胞期待，達到國民黨重返執政之目標。

李昶志表示，馬前總統「先經後政」了八年，現在是否應繼續思考讓兩岸關係大步邁進，創造更進一步的兩岸和平？尤其當前民進黨執政，兩岸關係停滯，大陸對民進黨政府不信任，若國民黨也無法處理好兩岸關係，未來如何確保台灣人民的兩岸關係和平發展？

他認為，國民黨已經丟掉政權，淪為在野黨，「我們的黨綱就別再寫得像一份施政報告般，或老強調過去的政績。」

他也提到，這次的黨綱主軸以革新、團結、重返執政為主軸，「我們更應該凸顯民進黨現在哪裡做得不好，國民黨可提出怎樣的政策回應，讓百姓知道國民黨的方案比較好，是真正可以解決百姓的痛苦，讓他們願意發自內心來支持國民黨。」

另外，李昶志也強調，國父「民權初步」提到，鼓掌通過不是一個合宜的表決方式，「所以不要再一直用鼓掌通過！」

(旺報)