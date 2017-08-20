澄清未鬧場籲警方速釐清 吳萬固：鬧場團體應道歉

世大運開幕典禮遭場外陳抗人士鬧場，導致各國選手進場流程受阻，引發各界嘩然，輿論一致痛批反年改團體，彰化縣軍公教聯盟召集人吳萬固清晨回到彰化家中，澄清絕不是他們的人做的，呼籲警方調查清楚，也強調認為鬧場的群眾應該公開向各國選手們道歉。

吳萬固自消防分隊長職位退休後，選上彰化縣和美鎮竹營里長，昨晚前往世大運會場外抗議，與聯盟成員遭留置保大，今天清晨返回彰化家中，小歇片刻一早就到里內參加告別式公祭，至選民喪宅致意。

吳萬固表示，昨天聯盟成員共26人一同包車北上到小巨蛋外，主要是向小英總統表達反年改訴求、同時支持中華健兒，但晚間散場時，整車人連司機都被請到保大去，留置到半夜，被要求看影片辨識有無自己人在鬧事群眾中，確認並非聯盟成員後，有五人以證人身分完成筆錄製作，才一同搭車離開，回到彰化時天都亮了。

吳萬固指出，現在外界都對反年改團體一片撻伐，但他人在現場根本不清楚發生這些事情，也有不少人在網路和社群群組裡流傳，煙霧彈是台獨份子扔的，昨晚待在保大一整夜，確定絕不是他們這群人鬧事，他譴責鬧場滋事的人，也呼籲政府重視反年金改革的退休軍公教心聲，希望警方早日調查清楚，揪出鬧場民眾。

(中時)