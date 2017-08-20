田園彩繪妝點 員山鄉公所啟用
宜蘭縣員山鄉公所因辦公廳舍老舊、漏水嚴重，公所爭取經費後前年原地改建，今天（20日）鄉公所以辦喜事的心情舉辦落成典禮，公所希望田園彩繪風格的新公所，不僅提供更優質服務，也能翻轉公部門刻板印象。
員山鄉公所的前身是員山庄役場，舊公所是2層樓建築，公所爭取到1.4億元後原地改建，新大樓是地下1層、地上4層的建物，總樓地板面積1647坪，在2015年4月開工，主體建築工程今年1月竣工，經室內消防、裝修等工程，今天落成啟用。
今天公所邀請宜蘭縣青少年國樂團、日本川崎平間淘氣少年團演出，員山鄉的各宮廟請出神尊巡禮為新大樓祈福。新大樓導入員山地景風貌，打造出「水稻四季牆」，鄉公所歡迎民眾來公所洽公、拍照、打卡，欣賞公部門建築的不同風貌。
(中時)
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