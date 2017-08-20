NBA》非法誘惑保羅喬治？溜馬狀告湖人
資深NBA記者維克塞20日報導，溜馬老闆西蒙已跟NBA提出，有關湖人涉嫌違規引誘保羅喬治的指控，目前NBA委託獨立第3方律師事務所展開調查，包含湖人老闆珍妮巴斯、總裁魔術強生、總管佩林卡等人都會接受訊問。
西蒙不爽到狀告湖人，其實也算理所當然，因為在喬治還沒被交易到雷霆前，就已傳出湖人積極影響喬治的未來決定，甚至打算等到明年夏天，也就是喬治成為自由球員後，讓他直接跳槽湖人，這早就算是公開的秘密了。
只是NBA規定球隊管理階層不能公開招募球員，湖人改採檯面下的小動作並不意外，如今遭到溜馬指控，除非西蒙擁有事證或物證，去證明湖人確實針對喬治做出非法引誘加盟動作，否則很難控告成功，最後可能變成純屬發洩。
下個球季將跟上季年度MVP韋斯布魯克攜手作戰的保羅喬治，如果沒有意外的話，雷霆僅是他停留短短1年的過站，他的真正終點站，應該還是回到家鄉球隊湖人打球，只能說湖人太過心急了，才會讓西蒙抓到把柄提告。
無論如何，湖人明年夏天可能不僅搶到保羅喬治，就連「小皇帝」詹姆斯都有可能投靠，假如喬治與詹皇真的跳槽湖人，跟朗佐鮑爾、英格拉姆、蘭道爾等年輕好手攜手拚戰，湖人確實有機會找回過往王者風範。
(中時電子報)
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