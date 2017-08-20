世大運鬧場不懲處？府嚴正否認

昨(19日)晚世大運開幕活動遭鬧場， 蔡英文總統在活動結束後立即邀請柯文哲及維安首長開會。外傳此次鬧場不會有懲處名單，總統府嚴正否認，強調昨晚的陳抗脫序事件造成世大運開幕活動影響如此嚴重，這種說法令人感到不可思議。

外傳「世大運暴動超丟臉，台北市警局定調『小意外，不會有懲處名單』」，總統府今天(20日)回應表示，昨晚世大運開幕活動結束後，總統因高度重視世大運後續維安問題，因此邀請柯市長及維安相關首長赴寓所開會。

會議中，維安單位釐清世大運開幕活動現場部署的問題以及現場指揮官的應處問題。為確保選手安全與活動順利進行，總統要求相關機關在未來要強力執法與查辦、維安首長應確保世大運閉幕前不得再發生類似狀況。另外，由於現在還在世大運期間，整體維安佈署的規劃將等世大運結束後再進行整體檢討。

至於媒體報導有所謂的「小意外，不會有懲處名單」的說法，總統府嚴正否認。昨晚的陳抗脫序事件所造成的世大運開幕活動的影響如此嚴重，這種說法令人感到不可思議。

(工商)