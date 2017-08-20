世大運》呂彥青5局飆9K 中華隊1比0領先

世大運中華隊首戰由王牌左投呂彥青先發，前5局狂飆9次三振無失分。(中央社記者張新偉攝)

世大運中華隊首戰法國，前5局上演投手戰，中華隊左投呂彥青好投壓制，前5局沒有失分，不過前4局中華隊打線同樣受到壓制，直到第5局才靠著3支安打串聯，攻下第1分，取得1比.0領先。

世大運中華隊此役派出左投呂彥青先發，前5局僅讓法國隊擊出4支安打，並飆出9次三振，雖然第5局被擊接連敲出兩安，但靠著陳重羽的精采回傳給三壘手弟弟陳重廷，展現阻殺美技，中華隊前5局沒有失分。

中華隊打線部分，面對曾來台打過冬盟的Owen Ozanic雖然首局王正棠就擊出二壘安打攻占得點圈，可惜無法延續攻勢，前4局也僅擊出2支安打，不過來到第5局由陳重廷率先擊出安打，隨後王正棠擊出德州安打，陳重羽也適時敲安打下1分，中華隊前5局1比0領先。

(中時電子報)