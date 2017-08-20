全代會80元便當 吳敦義：超級好吃

國民黨今天舉行第20次全國黨代表大會，有別於去年全代會午餐席開百桌，吃每桌成本約3000元、5菜1湯的「梅花餐」，今天的全代會改吃80元便當，加上不鏽鋼飯盒170元，成本共250元。國民黨主席吳敦義被問及便當口味，大讚「超級好吃」。

國民黨失去政權後由於面臨黨產會追殺，連黨工薪水都不穩定，去年開始縮衣節食，榮譽黨主席連戰去年啃饅頭，今年全代會則是給所有人吃鐵盒便當，鐵盒170元，提供給所有人帶回家紀念，但菜色僅80元，吳敦義稱讚超好吃。

(中時)