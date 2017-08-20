世大運棒球 陳重羽關鍵一擊 中華領先1分

陳重羽敲出關鍵的一分打點一壘安打。(黃世麒攝)

陳重羽敲出關鍵的一分打點一壘安打。(黃世麒攝)

陳重廷跑回中華隊的第1分。(黃世麒攝)

中華隊先發投手呂彥青封鎖法國隊打擊。(黃世麒攝)

台北市長柯文哲開球。(黃世麒攝)

天母球場吸引滿場球迷進場。(黃世麒攝)

球迷為中華隊加油。(黃世麒攝)

球迷為中華隊加油。(黃世麒攝)

台北世大運棒球賽今日在天母棒球場進行法國對中華之戰，中華隊三棒陳重羽在5局上半敲出關鍵的一壘安打，護送隊友回壘得分，目前中華隊以1比0領先法國。

(中時)