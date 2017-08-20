南韓STX造船廠大爆炸 造少4人喪生

南韓STX造船集團在慶尚南道南部昌原市的造船廠一艘建造中的油輪20日發生威力強大的爆炸，已知至少造成4人喪生。

爆炸事件發生於南韓當地時間早上11時37分許，地點位於首爾市東南方約450公里。

(中時)