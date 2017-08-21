竹筍低脂高纖 9種人要謹慎吃
現代人對筍子的好感，全在百年前唐代名醫孫思邈的《千金方》中完全道盡：「竹筍味甘，性微寒，主消渴，利水道，益氣力。」
雖然筍子的好處說不完，但並不是任何人都適合吃，醫師整理出有9種人要少吃：
1.腸道疾病患者：患有嚴重的胃及十二指腸潰瘍、胃出血、肝硬化、慢性腸炎、食道靜脈曲張等疾病的患者，吃太多竹筍容易出現腹瀉、腸胃絞痛等不適，因為竹筍含有豐富的粗纖維，難消化，不宜空腹或單吃竹筍，也要細嚼慢嚥。
2.腎功能不全者：竹筍的鉀離子含量高，除了汆燙減少鉀離子，建議每餐不要吃超過100克，大約半根到一根即可。
3.高血壓患者：部分經過醃製的竹筍加工品，如酸筍絲、酸筍片等，所含的鈉含量通常比較高，高血壓患者必須節制食用量。
4.脾胃虛弱、手腳容易冰冷者：包括產後婦女、女性月經期間、體質寒涼的女性、老人腸胃功能較弱等，都不宜多食竹筍。
5.服用補益類中藥期間：如果正在服用人參、黨參、黃耆、白朮、當歸、四君子湯、補中益氣湯等中藥，應避免同時食用竹筍、蘿蔔、空心菜等偏寒涼的食物，以免降低療效。服用這類中藥的人本身體質就比較虛弱，平常也不宜過量食用。
6.容易筋骨痠痛或扭挫傷、骨折後正在復原的病人：這段期間如果食用竹筍，可能拖延復原時間，或使痠痛症狀反覆發作。
7.自體免疫疾病、皮膚炎及過敏體質者：陳潮宗解釋，竹筍屬於「發物」，容易上火、生痰、發瘡、過敏、或令舊疾復發、新病加重，這類病人都不宜多吃。
8.結石患者：如尿道結石、腎結石、膽結石者等，因為竹筍含有草酸鹽，容易與其他食物中的鈣質結合成難溶解的草酸鈣，讓結石更嚴重。
9.發育期的兒童：如果兒童吃太多筍子，容易缺鈣，罹患軟骨病，還會缺鋅造成生長發育緩慢，這是因為筍中含的草酸會影響人體對鈣和鋅的吸收和利用，所以發育期間要特別注意不要多吃，陳潮宗說。【全文來源《康健雜誌網站》】
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(中時電子報)
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