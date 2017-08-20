東南亞運動會手冊錯印尼國旗 大馬體育部長道歉

第29屆東南亞運動會19日馬來西亞首都吉隆坡登場，開幕式上發給貴賓的手冊，卻將印尼「上紅下白」的國旗錯印成「上白下紅」的波蘭國旗，印尼方面大感不滿，要求馬來西亞立即回收所有誤植的手冊重印。馬來西亞青年暨體育部長凱里已經致歉，稱是無心之失。

印尼奧委會批評馬來西亞犯下如此低級的錯誤，是一個重大過失，促請馬來西亞回收場刊，並重新印刷正確版本，強調「體育競賽的最注重友誼精神，但錯認一整個國家，怎麼都說不過去。

不少印尼網友在推特發文譴責，並加上「馬來西亞丟臉」（#Shame on you Malaysia）的標籤。

(中時)