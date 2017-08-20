世大運開幕典禮被打斷 北市：賽會結束再做人員檢討
昨晚世大運開幕典禮各代表團進場時，遭反年金改革抗議團體滋擾，台北組委會今早召開記者會還原事發經過。因此事是世大運史上頭一遭，各界形容臉丟到國外去，媒體追問會否針對維安相關人員有所懲處？世大運執行長蘇麗瓊表示，一定會做全面檢討，但賽會還有11天，先堅守崗位，等到賽事辦完，才會討論人員檢討。
日後維安如何加強？世大運維安處副處長黃嵩琛表示，專車派相關前導車、隨行維安人員，如今天有180趟次；接駁車沿線加強沿線巡邏和守望，上下車點會加強警戒，場館動線也更密集巡邏，有發生一定以強制作為來排除；蘇麗瓊也重申，未來將提高對滋擾事件的處理方式、採取更強硬手段。
世大運發言人楊景棠則透露，昨天雖然立刻控制現場狀況，但各代表團無法確認通道外是否安全，所以對出場有疑慮，當時現場有人喊起「台灣人走給他們看」，中華隊也很願意先出場，接著其他代表團也就跟著入場，形成最後全球觀眾所看到的、一起進場的畫面。
此次「出包」，恐影響日後台灣爭辦國際賽事或活動，對此世大運綜合行政處副處長張勝傑表示，世大運對主辦城市是很重要經驗，台灣過去沒辦過這種大型賽事，辦了之後可以吸收經驗、具備能量；世大運總預算170多億，硬體部分大家看得到，600多人的團隊也了解籌辦事項，應不會影響下次爭辦。
(中時)
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