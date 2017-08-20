懷孕照常吸毒 女子竟稱3孩子都很健康
29歲、已退役的黃姓女士官，當職業軍人時就因受王姓前夫影響一起吸毒，上月才因毒品案被函送，又被警方查獲她吸毒且還懷有3個月身孕，警方勸她戒毒不然會影響胎兒健康，她還不以為然說：「懷孕期間都照常吸毒，已生下的3名小孩，也都健康又聰明。」
市警局第三分局勤工派出所副所長賴進忠，日前鎖定35歲王姓男子有施用毒品，上門搜索時，查獲安非他命2小包及吸毒器，發現一旁有一女子遮遮掩掩十分可疑，追查後才發現，她是上月才被警方依毒品案函送的黃女。
黃女供稱，是在當職業軍人時，受到王姓前夫影響而染毒，王男透過網路手遊聊天室買毒，兩人一同吸食；買讀時都是用網路遊戲代幣交易，對方告知藏毒地點自行取貨，期間也曾被騙過好幾次，付了錢又取不到貨。
黃女已有3個子女，目前只有2歲次子留在身邊自己照顧，7歲長子由前婆婆照料，而1歲三女被社會局安置中。
這一次被逮，黃女還懷有3個月身孕，警方一聽十分吃驚，勸她要戒毒，不然有生下畸形兒的風險；沒想到，黃女老神在在的說：「懷前3個小孩時，也都照常吸毒，現在每個都健康又聰明。」
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(中時)
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