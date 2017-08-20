新莊恐怖情人刺死前女友 新北檢聲請羈押

新北市35歲吳姓男子今（20）日凌晨許，疑因不滿遭33歲陳姓前女友冷落，憤而持刀，直奔陳女工作的新莊區某建案接待中心，先朝陳女猛刺，再自殘，現場血跡斑斑，緊急送醫後，陳女仍傷重不治，新北地檢複訊後，依涉犯殺人重罪、犯嫌重大，聲請羈押。

(中時)