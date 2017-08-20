反年改鬧場世大運不懲處？行政院駁斥

世大運昨(19日)遭反年改團體鬧場，多國選手無法進入會場參與開幕式，但有媒體報導指台北市警局已定調為小意外，不會有懲處名單。對此，行政院發言人徐國勇表示，強調將進行調查，依結果懲處，對襲警者亦應嚴格執法，駁斥沒有懲處的說法。

徐國勇表示，反年改陳情團體蓄意阻擋各國選手入場，造成選手恐慌影響節目演出，行政院予以嚴厲譴責及表達最深不滿，沒有所謂「意外」之說法。

另該媒體報導指「外傳台北市警局長邱豐光在開幕結束後，進到總統府，當面向黨政高層報告，也獲得支持，才會如此決定」，徐國勇也嚴正否認。

(中時)