猜世大運中華奪金 東森購物送金牌無上限

於東森購物消費並参與「世大運金牌預測王」活動，即有機會獲得限量特製的一兩純金金牌！圖：業者提供

世大運開幕，火熱賽事開打，網購業者也熱情響應為中華隊加油! 東森購物即日起推出到8月25日推出「世大運金牌預測王」，活動期間於東森購物旗下網購、電視購物與型錄等通路消費不限金額，即可参與預測【2017中華隊選手獲得總金牌數】，凡預測世大運奪得金牌數正確者，將從預測正確名單中抽出得獎者，贈送1兩純金金牌。

假設中華隊獲得10面金牌，將從預測中華隊獲得10面金牌者中抽出10位得獎者，以此類推! 此外，為歡慶世大運開幕，東森購物網即日起到8月22日全館88折，不僅如此，即日起到8月底單日消費累計滿3000元就送300折扣金、滿8500元再送1800折扣金，滿額加碼再抽度假住宿劵。

消費者可把握世大運期間感受賽事熱力，同時成為世大運超級金牌預測王，中華隊在賽場上全力以赴，以獲得金牌為最終目標，東森購物也努力讓消費者在血拼的同時全力搶金！

東森購物進一步表示，運動戶外用品在夏天為銷售旺季，暑假更增加民眾戶外運動需求；另一方面，不僅世大運即將開幕，日前瓊斯杯國際籃球賽也在台北熱鬧開打，在體育熱潮一波波帶動之下，東森購物網觀察到國際品牌運動用品、機能性服裝與戶外運動裝備的銷售成長動能發酵，體育裝備用品銷售量自6月中旬至今已顯著超過30%以上，預期世大運正式開打後時，整體運動相關用品銷售量將再成長5成以上，因此推出「世大運金牌預測王」活動炒熱話題並帶動銷售。

(工商)