蘇澳無尾港3人戲水 1人無生命跡象

宜蘭縣消防局在今天（20日）上午11時43分獲報，蘇澳鎮無尾港有民眾戲水失聯，南方澳消防分隊抵達後，附近民眾已救起3人，其中2人意識清楚，但有1人到院前無生命徵象，已送往蘇澳榮民醫院急救中。

(中時)